Tacikistan, 9 aylık dönemde Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını yüzde 67,7 artırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tacikistan, 9 aylık dönemde Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını yüzde 67,7 artırdı

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Tacikistan, 9 aylık dönemde Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını yüzde 67,7 artırdı

Tacikistan'ın, Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,7 arttığı bildirildi.

Tacikistan'ın, Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,7 arttığı bildirildi.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın komşusu Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı, ocak-eylül döneminde 89,4 milyon dolara yükseldi. Bu rakam Tacikistan'ın söz konusu iki komşu ülkeye elektrik ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,7'lik bir artış olduğunu ortaya koydu.

Açıklamaya göre, ülkede yılın ocak-eylül döneminde toplam elektrik üretimi ise yüzde 7,4 artışla 15,9 milyar kilovat saate yükseldi.

Tacik makamları, bu yıl Afganistan ve Özbekistan'a toplam 3 milyar kilovat saat elektrik sevkiyatı konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Tacikistan, ırmaklardaki su miktarının azalması nedeniyle ekim ayından itibaren komşu ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak askıya alıyor.

2019'da komşu ülkelere 91,3 milyon dolarlık elektrik sevk eden Tacikistan'ın, Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı ırmaklarındaki suyun azalması nedeniyle geçen sene yüzde 58,3 azalarak 53,3 milyon dolar düzeyinde kalmıştı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
Özbekistan'da yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yeniden kazandı

Özbekistan'da yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yeniden kazandı

 Taliban yönetimi, Tahran'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi

Taliban yönetimi, Tahran'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi

 Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek

Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title