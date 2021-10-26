Tacikistan, 9 aylık dönemde Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını yüzde 67,7 artırdı

Tacikistan'ın, Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,7 arttığı bildirildi.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın komşusu Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı, ocak-eylül döneminde 89,4 milyon dolara yükseldi. Bu rakam Tacikistan'ın söz konusu iki komşu ülkeye elektrik ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,7'lik bir artış olduğunu ortaya koydu.

Açıklamaya göre, ülkede yılın ocak-eylül döneminde toplam elektrik üretimi ise yüzde 7,4 artışla 15,9 milyar kilovat saate yükseldi.

Tacik makamları, bu yıl Afganistan ve Özbekistan'a toplam 3 milyar kilovat saat elektrik sevkiyatı konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Tacikistan, ırmaklardaki su miktarının azalması nedeniyle ekim ayından itibaren komşu ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak askıya alıyor.

2019'da komşu ülkelere 91,3 milyon dolarlık elektrik sevk eden Tacikistan'ın, Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı ırmaklarındaki suyun azalması nedeniyle geçen sene yüzde 58,3 azalarak 53,3 milyon dolar düzeyinde kalmıştı.

Haberi Kaydet