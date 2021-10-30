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Tabancayla başından vurulan şahıs ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tabancayla başından vurulan şahıs ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen şahıs, ağır yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen şahıs, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Cumali Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, O.A., M.F.Ö. ve B.B.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, O.A., tabancayla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan O.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan O.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, M.F.Ö. ve B.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tabancayla başından vurulan şahıs ağır yaralandı

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