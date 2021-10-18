SİİRT (Habermetre) - T. C

SİİRT VALİLİĞİ

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA)

SİSTEMLERİ KULLANMA TALİMATI

Amaç ve Kapsam

Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satış, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğinin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikler, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen hukuki zemin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22. 02. 2016 tarihinde yayınlanan "İnsansız Hava Aracı Talimatı" ile sağlanmıştır.

Bu doğrultuda, 21. 02. 2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nin kurulması ve 05/07/2019 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının güncellenmesi sebebiyle Siirt Valiliğimizin 29. 03. 2016 tarihli "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Kullanma Talimatı" yeniden düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

ç) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

(Mülga 144. madde; Yeniden düzenleme: 15. 08. 2016-KHK-674/33. madde)

d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı

(Yeniden düzenleme: 05/07/2019-17. madde)

Genel Esaslar

1. Siirt Hava Sahasında işletilecek/kullanılacak Sivil insansız Hava Aracı (İHA) Sistemlerinin Sınıflandırılmasına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün http://iha. shgm. gov. tr web sitesi üzerinden İHA/Pilot kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra Siirt Emniyet Müdürlüğü\İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine İnsansız Hava Aracı Talimatında belirtilen ve bulundurulması zorunlu belgelerle birlikte bildirimde bulunulacaktır

2. İnsansız Hava Aracı Talimatındaki Uçuş şartları ve gerekliliklerini yerine getirmiş İnsansız Hava Araçlarının kullanımından en az 24 saat önce en yakın kolluk birimi aracılığı ile Siirt Emniyet Müdürlüğü\İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Onaylı Hava Aracı Emniyet, Uygunluk, Uçuş İzin Formları ve İHA Güvenlik Taahhütnamesi ile başvurulacaktır.

3. Kalabalık Olmayan Bölge kapsamında olup, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin gerektirmeyen hallerde uçuş bölgelerinde güvenlik ihlallerinin önlenmesi için İnsansız Hava Araçlarının kullanımı Valiliğimizce izne bağlanmış olup, izin için en az 72 saat önce en yakın kolluk birimine (polis-jandarma) Pilot/İHA kayıt numarası belirtilmiş Hava Aracı Emniyet, Uygunluk, Uçuş İzin Formu ve İHA Güvenlik Taahhütnamesi ile başvurulması, kolluk biriminin uçuş bölgesi risk analiz değerlendirme raporu ile birlikte uçuştan en az 48 saat önce Siirt Emniyet Müdürlüğü\İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine bildirecektir.

4. Valiliğimizce izne bağlanan Kalabalık Olmayan Bölge kapsamındaki yerlerde uçuş izni için Siirt Emniyet Müdürlüğü\İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği yetkili kılınmış olup, bu uçuş izin taleplerinde gerekli şartların oluşması durumunda bireysel\ticari faaliyetlerin aksamaması için Siirt İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ilgililere resmi e-mail veya resmi telefon numarası üzerinden cevap verecektir.

5. Siirt Hava Sahasında işletilmesi\kullanılması bildiriminde bulunan ve uçuş iznini usulüne uygun alınmış Sivil İnsansız Hava Araçlarının güncel veri ve istatistik bilgileri Siirt Emniyet Müdürlüğü\İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğince tutulacaktır.

6. İHA'ların İşletim/Kullanım ve Denetimine ilişkin "Uygulama İş Akış Şeması" talimat ekine konulmuş olup, Gerçek/Tüzel kişiler ile kolluk birimleri buna göre hareket edeceklerdir.

Cezai İşlemler

Uçuş ihlallerin tespiti durumunda; bu durum tutanağa bağlanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ve Valiliğimize bildirilecek olup, haklarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Bu Talimat; Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu Talimat hükümlerini Siirt Valiliği adına Siirt İl Emniyet Müdürlüğü\İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği yürütür.

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