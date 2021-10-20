T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN - Haberler
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T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

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T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDENKırklareli İli, Merkez İlçesi, Koruköy Köyü, Sırakayalar Tepe Mevkii'nde Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk. A. Ş.

KIRKLARELİ (Habermetre) - T. C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Koruköy Köyü, Sırakayalar Tepe Mevkii'nde Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk. A. Ş. tarafından yapılması planlanan " 200806743 Ruhsat (ER: 1158034) Numaralı Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi" projesiyle ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği kapsamında incelenip değerlendirilmiş olup, söz konusu Rapor Bakanlığımızca Nihai olarak kabul edilmiştir ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir. 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği 14. maddesi (1) bendi "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. " denilmektedir. Buna göre, yukarıda anılan projeye ilişkin varsa görüş, soru ve önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiri1mesi gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Adres: Bademlik Mah. Eriklice Cad. No: 8 39100 Merkez/ KIRKLARELİ

Tel: 0288 214 1068

Fax: 0288214 1656

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