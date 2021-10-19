T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN
T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDENİLANKırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi, Işıklar Mah. 193 ada 2 parsel (ER: 3397382) 39/2021-02 İzin No'lu Saha adresinde yer alan taşınmaz üzerinde "Karayolları 1.
KIRKLARELİ (Habermetre) - T. C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İLAN
Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi, Işıklar Mah. 193 ada 2 parsel (ER: 3397382) 39/2021-02 İzin No'lu Saha adresinde yer alan taşınmaz üzerinde "Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü" tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Kireçtaşı Ocağı ile Kırma - Eleme, Asfalt Plent ve Mekanik Plent Tesisleri" projesine, Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Habermetre - Son Dakika Haberleri