KIRKLARELİ (Habermetre) - T. C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLAN

Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi, Işıklar Mah. 193 ada 2 parsel (ER: 3397382) 39/2021-02 İzin No'lu Saha adresinde yer alan taşınmaz üzerinde "Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü" tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Kireçtaşı Ocağı ile Kırma - Eleme, Asfalt Plent ve Mekanik Plent Tesisleri" projesine, Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

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