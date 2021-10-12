T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN
T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDENİLANKırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kurudere Köyü, E19-A4 paftasında yer alan DSİ 11.
KIRKLARELİ (Habermetre) - T. C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İLAN
Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kurudere Köyü, E19-A4 paftasında yer alan DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "39/2014-01 İzin (ER: 3311154) Numaralı II-A Grubu Gnays Kaya Ocağında Kapasite (alan) Artışı Yapılması" projesine, Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
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