T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN - Haberler
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T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

Habermetre - Haberler | Toplum
T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDENİLANKırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kurudere Köyü, E19-A4 paftasında yer alan DSİ 11.

KIRKLARELİ (Habermetre) - T. C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLAN

Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Kurudere Köyü, E19-A4 paftasında yer alan DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "39/2014-01 İzin (ER: 3311154) Numaralı II-A Grubu Gnays Kaya Ocağında Kapasite (alan) Artışı Yapılması" projesine, Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

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Haber: T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN - Haberler
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