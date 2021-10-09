T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 12.10.2021 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

T. C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

BELEDIYE MECLISI TOPLANTI DUYURUSU

5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu' nun 13. maddesi geregince toplanacak olan Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi; 12 Ekim 2021 Sali günü (saat: 15. 00)' da asagidaki gündem maddelerini görüsmek üzere Güzelhisar Mahallesi Istiklal Caddesi No: 4' de Büyüksehir Belediye Hizmet Binasinda bulunan Meclis Salonunda Ekim Ayi Olagan toplantisinin I. Birlesimini yapacaktir.

Kamuoyuna duyurulur.

Özlem ÇERÇIOGLU

Büyüksehir Belediye Baskani

TEKLIFLER:

16. 09. 2021 tarihli birlesime ait zabit özetinin görüsülüp oylanmasi Çine Ilçesi, Yolboyu Mahallesi, 129 ada 6 parsel ve 131 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama İmar plani degisikliginin görüsülmesi Efeler Ilçesi, Orta Mahalle, 6675 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesi, 549 numarali imar adasinin muhtelif parselleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 2420 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 2340 ve 2341 numarali imar adalarin 1 parselleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi

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