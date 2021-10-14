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Sydney'i dolu vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney için yapılan "hızlı hareket eden" fırtına uyarısından sonra yoğun yağış ve dolu etkili oldu.

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney için yapılan "hızlı hareket eden" fırtına uyarısından sonra yoğun yağış ve dolu etkili oldu. Bir alışveriş merkezinin tavanı çökerken, müşteriler büyük panik yaşadı.

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti ve ülkenin en büyük ikinci kenti Sydney, yoğun yağışa teslim oldu. Meteoroloji servisinin "hızlı hareket eden" fırtına uyarısının ardından kentin bazı bölgelerinde dolu yağdı. Fırtına park halindeki araçlarda ve evlerde hasara yol açarken, bazı bölgeleri de elektriksiz bıraktı.

MAĞAZANIN TAVANI ÇÖKTÜ, ALIŞVERİŞ MERKEZİ BOŞALTILDI

Mount Druitt'teki Westfield alışveriş merkezindeki bir mağazanın tavanında yoğun yağış sırasında çökme meydana geldi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde çökme anı kameraya yansırken, müşterilerin büyük yaşadığı görüldü. Çökme sonucu kimse yaralanmadı, alışveriş merkezi tedbir amacıyla tahliye edildi. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

(İHA)

Sydney'i dolu vurdu

Sydney'i dolu vurdu

Sydney'i dolu vurdu

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Sydney'i dolu vurdu
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