Suzermed Clinic Kurucusu Hasan Süzer: 'Sağlık turizminde tercih Türkiye' - Haberler
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Suzermed Clinic Kurucusu Hasan Süzer: "Sağlık turizminde tercih Türkiye"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Suzermed Clinic Kurucusu Hasan Süzer:

Türkiye'nin son yıllarda sağlık turizminde bir atılım yaptığını ve çok farklı ülkelerden hastaların bu kapsamda Türkiye'ye geldiğini belirten Suzermed Clinic Kurucusu Hasan Süzer, "Özellikle Avrupa'da, sağlık turizmi denildiğinde akıllara artık ilk İstanbul geliyor" dedi.

İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin son yıllarda sağlık turizminde bir atılım yaptığını ve çok farklı ülkelerden hastaların bu kapsamda Türkiye'ye geldiğini belirten Suzermed Clinic Kurucusu Hasan Süzer, "Özellikle Avrupa'da, sağlık turizmi denildiğinde akıllara artık ilk İstanbul geliyor" dedi.

İnsanların gerek sağlık gerekse tatil amacı ile Türkiye'yi tercih etmesinin pek çok sebebi olduğunu söyleyen Hasan Süzer, "Turizmde önemli bir konumda olan ülkemizin, sağlık hizmetlerindeki kalitesi, sahip olduğu alt yapı imkanları, sağlıkta yetişmiş iş gücü, fiyat avantajları, devletin destekleri, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, iklim şartlarının uygunluğu, turizm hizmetlerinin kalitesi, dünyaca tanınmış hekimlerin olması gibi sayılabilecek daha pek çok sebep ile her geçen gün Türkiye'nin sağlık turizminde daha da ileri gittiğini söyleyebilirim" dedi.

Süzer, uluslararası hasta kabulünde en sık başvurulan branşların, estetik operasyonlar ve saç ekimi basta olmak üzere, diş tedavileri, bariatrik cerrahi, tüp bebek gibi alanlar olduğunu vurguladı. Süzer, ayrıca ülkemizin özellikle kanser tedavisinde, bulunduğu bölge ülkeleri arasında bir çekim merkezi olduğunu ve bu sebeple onkoloji alanında da sıklıkla başvuru aldığını söyledi.

Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında, Türkiye'de oldukça uygun ve aynı zamanda oldukça kaliteli sağlık hizmetinin verildiği belirten Süzer, "Batıda genel olarak yüksek fiyatlar ve başarı oranları insanları sağlık turizmine itiyor. Bu durum pek çok Avrupa ülkesi için ülkemizi bir cazibe merkezi kılıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de bilimsel yeterliliğin, donanımlı ve aynı zamanda akredite merkezlerin, otelciliğin yanı sıra sağlık hizmetlerinin de uygun fiyatlı olmasının önemli bir rolü olduğuna değinen Hasan Süzer, "Gerek mimari açıdan gerekse tıbbi donanım ve ekipman açısından gelişmiş hastanelerin, sağlık turizmi açısından sahip oldukları avantaj yadsınamaz. Türk hekimlerimizin bilgi ve tecrübeleri de tabi ki göz ardı edilemez" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Suzermed Clinic Kurucusu Hasan Süzer: Sağlık turizminde tercih Türkiye

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