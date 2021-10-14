Suya Kanmış Hatun Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Türbesi'ni restore ederek yeniden hizmete kazandıracaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Suya Kanmış Hatun Türbesi'nde, çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yok olmaya yüz tutan tarihi yapılara sahip çıkmaya devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, "Buranın üst kubbesi daha önceden çökmüş. Yapının mevcutta olmayan iç kubbesi ve külahı da restorasyon projesine uygun olarak tamamlandı." ifadelerini kullandı.