Süveyda ne demek? Kırmızı Oda Süveyda kelimesinin anlamı nedir? TDK Süveyda ismi nedir?

Süveyda ne demek? sorusu televizyon izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de ender kullanılan isimlerden olan Süveyda isminin anlamı bir dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. Daha çok tasavvufçular arasında bilinen Süveyda ismine divan şiirlerinde sıkça rastlanmaktadır.Süveyda ne demek? Süveyda kelimesinin anlamı nedir? Tdk Süveyda ismi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SÜVEYDA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu Süveyda kelimesinin anlamını kalpte olan siyah nokta ve kalpteki belirgin siyah benek olarak tanımlamaktadır. Daha çok tasavvufçular arasında kullanılan bu kelime kalp kirliliği ve kalbin mertebeleri olarak tanımlanmaktadır.

TASAVVUFTA SÜVEYDA HANGİ ANLAMLARDA KULLANILIR?

Tasavvufta kalp mertebeleri bulunmaktadır. Bu mertebelere ulaşmak için bazı aşamaları geçmek gerekmektedir. Karşılaşılan bu aşamalardan bir tanesine de süveyda denmektedir. Süveyda bilinmeyenin yani gaybın anlaşıldığı bir makam olarak tasvir edilir. Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına süveyda anlamı verilmektedir.

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