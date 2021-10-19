ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 19 Ekim 2021

ABONE OL SUVEYDA FİLMİNİN GALASI ESENLER'DE YAPILDI Esenler Belediyesi, yönetmen ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Hasan Yılmaz'ın kalem aldığı "Suveyda" adlı filmin galasına ev sahipliği yaptı.

"Kavanozdaki Adam", "Reis Bey", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu", "Sevda Kuşun Kanadında" ve "Kelebekler Sonsuza Uçar" gibi önemli yapımlara imza atan usta yönetmen Uçakan'ın vizyona giren filminin galası, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Film, 11 yaşındaki Hadim'in öğrenme aşkı, hayalleri ve Süleyman Peygamber gibi kuşdili öğrenme çabalarını konu alarak bir çocuğun gözünden 1930'lu yıllarından fotoğrafını çekiyor.

SUVEYDA HALKTAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Filmin 6 haftadır vizyonda olduğunu söyleyen yönetmen Mesut Uçakan, "Suveyda, halktan büyük bir ilgi görmeye başladı. Filmi Kayseri'de çektiğimiz için ilk galayı orada yaptık. Tabi ilk galayı Anadolu'da yapmış olmanın bende çok ayrı bir anlamı var. Anadolu kültürüne vurgu yapmak istedik. İstanbul'da da bir gala ihtiyacı vardı, Esenler Belediyesi hakikaten kültüre, sanata sahip çıkan bir belediye. Onların talebi üzerine burada da yapmak istedik" dedi.

GENÇLERE GEÇMİŞİ HATIRLATIYORUZ Uçakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Film çekimleri bir buçuk ay sürdü. Filmimiz 1930'lu yıllarda Harf Devrimi sonrası batı kültürünün dayatıldığı bir dönemde yeni alfabenin köylere varıncaya kadar kurulan okullarda baskın şekilde uygulanmaya başladığı zamanlarda hafız olmaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuğun dramlarını anlatıyor. Çok sert, metaneli tarihi dönemi anlatmaya o döneme dokunmaya çalışıyoruz. Hamaset yapmayan küçük dokunuşlarla gençlere o dönemi hatırlatan bir çalışma çıktı. "

BUGÜNÜN KIYMETİNİ ANLADIM Filmde hafız olma çabasındaki 'Hadim'i canlandıran başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge ise "İlk galamız Kayseri'de olmuştu, şu anda burada güzel bir ortam var, salonun içi dolu, çok güzel geçiyor. İlk oyunculuk deneyimim, çekimlerden önce 3 ay sahne ve sinema dersleri aldım. Sette de oyuncu büyüklerim, hocalarım yardım etti. Ben de canlandırdığım karakter gibi hafızım. Hadim, zor zamanlarda kuran öğrenmeye, hafızlık yapmaya çalışıyor. Ezanın Türkçe değil Arapça okunmasını savunan bir dedesi var. Bugün ne kadar kolay ve güzel şartlar altında hafızlık yaptığımı anladım" ifadelerini kullandı.

SINIRLI İMKANLARLA ÇEKİLDİ Hadim'in dedesi 'Mecit Hoca' karakterini canlandıran Yusuf Duru şunları kaydetti: "Filmi izleyen seyirci kendisiyle, tarihiyle yüzleşecek. Mesut Uçakan'ın tekniğini görecek. Uzun bir aradan sonra sinemaya uzun metrajlı bir filmle dönmenin verdiği güzellikle Mesut Hocanın tarihe olan düşkünlüğünü o yüzünü görecek. Tarihiyle yüzleşmeyen nesiller geleceğini inşa edemez. Bu bizim tarihimiz ancak Mesut Hoca o kadar güzel işledi ki kimseye herhangi bir şekilde ithamda bulunmadan, kimseyi yermeden bunun bizim gerçekliğimiz olduğunu gösterdi. Suveyda son dönemde sınırlı imkanlarla çekilmiş, ciddi anlamda masraf edilmiş çok güzel bir çalışma oldu. "

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