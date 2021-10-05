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Suudi Arabistan ve Mısır'dan 1,8 milyar dolarlık elektrik hattı projesi anlaşması

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan ve Mısır'dan 1,8 milyar dolarlık elektrik hattı projesi anlaşması

Suudi Arabistan ve Mısır, artan enerji talebini karşılamak amacıyla 1,8 milyar dolar değerinde elektrik hattı projesi anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan ve Mısır, artan enerji talebini karşılamak amacıyla 1,8 milyar dolar değerinde elektrik hattı projesi anlaşması imzaladı.

Anlaşma Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir'in katıldığı video konferansla duyuruldu.

Gelecek yıl uygulanmaya başlaması planlanan ve karşılıklı olarak 3 bin megavata kadar elektrik tedarik edilmesine imkan sağlayacak projeyle ülkelerden birinin enerji talebinin arttığı dönemde diğerinin elektriğinden faydalanabilmesi amaçlanıyor.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Şakir, iki ülke arasındaki elektrik hattı projesinin elektriğin Asya kıtasına ulaşması için bir koridor görevi göreceğini ifade etti.

Suudi Bakan Bin Selman da iki ülke arasındaki elektrik bağlantısının, daha sonra dünya ülkeleriyle iş birliğine geçecek ortak Arap eylemi için bir adım olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ile Mısır Haziran 2013'te elektrik hattı projesine ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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