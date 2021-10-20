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Suudi Arabistan ve BAE, Bahreyn'e mali desteğin devam edeceğini bildirdi

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan ve BAE, Bahreyn'e mali desteğin devam edeceğini bildirdi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), birkaç yıldır ekonomik zorluklar yaşayan Bahreyn'e mali desteğe devam edeceklerini duyurdu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), birkaç yıldır ekonomik zorluklar yaşayan Bahreyn'e mali desteğe devam edeceklerini duyurdu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA, ülkenin mali denge programındaki gelişmelere ilişkin Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE maliye bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, Suudi Arabistan ve BAE, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak için Bahreyn'in daha fazla reform uygulama çabalarına yönelik mali desteğe devam edeceklerini belirtti.

Suudi Arabistan ile BAE'li yetkililerin, Bahreyn'in gelir-gider dengesinde verimliliğini artırmasına yönelik çalışmaları da gözden geçirdiği kaydedildi.

Arap Para Fonu'nun danışman olarak takip ettiği Mali Denge Programı ile Bahreyn, 2024'e kadar hükümet gelirleri ve harcamaları arasında dengeye ulaşmayı hedefliyor.

Riyad ve Abu Dabi, 2018'de imzalanan Mali İş Birliği Çerçeve Düzenlemelerine İlişkin Anlaşma'ya göre son dönemde Bahreyn'in mali denge programına farklı zaman dilimlerinde 10 milyar dolar destek sağladı.

Bahreyn Maliye Bakanlığı, ağustos ayında 2021'in ilk yarısındaki bütçe açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 gerileyerek 520 milyon dinar (1,38 milyar dolar) olduğunu açıklamıştı.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
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