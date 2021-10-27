Suudi Arabistan, Sudan'daki siyasi uzlaşı ve istikrara desteğini açıkladı

Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Ali Hasan Bin Cafer, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ve hükümetin feshedildiği Sudan'da siyasi güçler arasındaki uzlaşı ve istikrara desteklerini açıkladı.

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Bin Cafer'i başkent Hartum'daki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, ülkedeki son siyasi gelişmeler ve tüm taraflar arasında istişareler yoluyla krizin çözümüne dair çabalar ele alındı.

Büyükelçi Bin Cafer, Sudan'da siyasi güçler arasındaki uzlaşı ve istikrarı destekleyeceklerini kaydetti.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Haberi Kaydet