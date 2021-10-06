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Suudi Arabistan, on yıl içerisinde ülkenin enerji sektörünün yüzde 70'ini yerelleştirmeyi planlıyor

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan, on yıl içerisinde ülkenin enerji sektörünün yüzde 70'ini yerelleştirmeyi planlıyor

Suudi Arabistan, çeşitli sektörlerde Suudi istihdamını artırma çabası çerçevesinde önümüzdeki on yıl içerisinde enerji sektörünün yüzde 70'ini yerelleştirmeyi planladığını duyurdu.

Suudi Arabistan, çeşitli sektörlerde Suudi istihdamını artırma çabası çerçevesinde önümüzdeki on yıl içerisinde enerji sektörünün yüzde 70'ini yerelleştirmeyi planladığını duyurdu.

Bloomberg kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ed-Demmam kentinde Alman şirket Siemens'in projesi için açılış töreni düzenlendi.

Orta Doğu'da enerji sektörüne hizmet verecek Siemens'e ait ilk merkezin açılışını yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, konuşmasında ülkenin enerji sektörünü güçlendirmek için bu sektörün yüzde 70'ini yerelleştirmeyi hedefleyen entegre ve kapsamlı bir program başlatılacağını söyledi.

Haber de, Suudi Arabistan'daki Siemens'in yönetim kurulu başkanı Mahmud Süleymani'nin, "Demmam'deki Siemens Enerji Merkezi'nin sunacağı teknolojinin, enerji endüstrisinde sürdürülebilirlik ve karbon emisyonundan arınma konusunda Suudi Arabistan'a ve komşu ülkelere destek vereceği" şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Alman şirket tarafından yapılan açıklamada, 75 bin metrekarelik bir alanı kaplayan merkezin enerji sektöründe entegre hizmetler sunacağı ifade ediliyor. Şirket, söz konusu projenin maliyetinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan nüfusunun artışıyla birlikte elektrik talebinin de yükseldiğine işaret eden şirket, Suudi Arabistan'daki enerji talebinin on yıl içinde yüzde 30'dan fazla artacağını tahmin ediyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
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