Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırdı

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırdı

Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar Dolar mevduat yatırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Maliye Bakanlığından aktardığı açıklamada, "Krallık, pandemi sürecinde ihtiyaç duyan ülkelere döviz rezervlerini destekleyen önde gelen ülkelerden sayılır." ifadesi kullandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mısır Merkez Bankasına 3 milyar dolar değerinde bir mevduat sağladığı, önceki 2,3 milyar dolarlık mevduatın ödeme süresinin de uzatıldığı kaydedildi.

Mısır Merkez Bankasının verilerinde, Suudi Arabistan'ın bankada mart ayı sonuna kadar 5,5 milyar dolara ulaşan uzun vadeli mevduatları olduğu açıklandı.

Daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın ödemeler dengesini desteklemek için de sağlanan 1,2 milyar dolarlık ticaret finansmanı ile Pakistan Merkez Bankasına 3 milyar dolar sunduğu ifade edildi.

Ayrıca, Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplam 9,5 milyar dolara ulaşan bu yurt dışına sağlanan kolaylıkların, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) Suudi Arabistan'a son zamanlarda tahsis edilen özel çekme haklarının yaklaşık yüzde 70'ine eş değer olduğu belirtildi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinden sonra BAE de Lübnan'dan diplomatlarını çekti

Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinden sonra BAE de Lübnan'dan diplomatlarını çekti

 Suudi Arabistan ile Bahreyn'den sonra Kuveyt de Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

Suudi Arabistan ile Bahreyn'den sonra Kuveyt de Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title