Suudi Arabistan ile Lübnan arasında krize yol açan Kardahi'nin istifa etme teklifi reddedildi

Lübnan'daki Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franciye, Suudi Arabistan ile diplomatik krize sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin istifa etmek istediğini ancak bunu reddettiğini söyledi.

Frangieh, Twitter hesabı üzerinden, Suudi Arabistan'ın dün Lübnan'dan Büyükelçisini çekmesi ve tüm ithalatı yasaklaması üzerine bir açıklama yaptı.

Partisinden yeni kabinede bakan olan Kardahi'nin, kendisine, Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunma teklifinde bulunduğunu belirten Franciye, "Ancak bu teklifini reddettim çünkü o yanlış bir şey yapmadı." dedi.

Suriye rejimi ve Hizbullah ile yakınlığıyla bilinen Marada Hareketi'nin lideri Franciye, Kardahi'nin arkasında durduklarını söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin kopmasına neden olan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'ye ulusal çıkarları gözeterek uygun bir karar alması teklifinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan, dün, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıklamıştı.

Riyad'ın bu kararı üzerine Mikati ise, durumdan derin üzüntü duyduklarını belirterek kararın gözden geçirilmesi temennisinde bulunmuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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