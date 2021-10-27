Suudi Arabistan'dan Pakistan'a nakit ve petrol desteği

Suudi Arabistan'ın Pakistan Merkez Bankası'na 3 milyar dolar yatıracağı ve 1,2 milyar dolarlık ödemesi ertelenen petrol desteği sağlayacağı bildirildi.

Pakistan Enerji Bakanı Hammad Azhar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Kalkınma Fonu'nun 1,2 milyar dolarlık ödemesi ertelenen petrol desteği sağlayacağını ve Pakistan Merkez Bankası'na 3 milyar dolar yatıracağını duyurduğunu belirtti.

Azhar, bu durumun küresel emtia fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak Pakistan'ın ticaret ve forex hesaplarındaki baskıyı azaltmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın bu adımı, Başbakan İmran Han'ın bu ülkeye yaptığı 3 günlük ziyaretinin ardından geldi.

Başbakan Han'dan Suudi Veliaht Prensi'ne teşekkür

Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a teşekkür ederek, Riyad yönetiminin zor zamanlarında daima Pakistan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan, 2018'de Pakistan'a 3 yıllığına 3 milyar doları nakit, 3,2 milyar doları da petrol ve gaz tedarikinde borç erteleme şeklinde 6,2 milyar dolarlık finansal yardım paketi sağlamıştı.

İslamabad ile Riyad arasındaki ilişkilerin gerilmesi üzerine Pakistan, 3 milyar doların 2 milyar dolarını geri ödemişti. Çin, Pakistan'a, geri ödeme konusunda destek sağlamıştı.

Haberi Kaydet