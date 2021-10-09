Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü, 5 yaralı - Haberler
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Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü, 5 yaralı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü, 5 yaralı

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı bir roketin Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı bir roketin Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin attığı roketin Cazan'daki Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına düştüğünü belirtti.

Maliki, Suudi Arabistanlı ya da farklı uyruklardan binlerce kişinin kullandığı havalimanına yönelik saldırıda, ilk belirlemelere göre, yolculardan ve havalimanı çalışanlarından 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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