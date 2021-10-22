Suudi Arabistan'da "Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ile "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" düzenlenecek - Haberler
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Suudi Arabistan'da "Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ile "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" düzenlenecek

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan, 23-25 ??Ekim tarihleri ??arasında "Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ile "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" konferansına ev sahipliği yapacak.

Suudi Arabistan, 23-25 ?? Ekim tarihleri ??arasında "Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ile "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" konferansına ev sahipliği yapacak.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, söz konusu iki konferans, 23-25 tarihlerinde başkent Riyad'da düzenlenecek.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli konukların katılacağı konferansta iklim değişikliğiyle mücadele çabaları desteklenecek.

"Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ve "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" girişimleri, bölgeye 50 milyar ağaç dikmeyi ve tüm dünyadan atmosfere salınan karbon emisyonunu yüzde 10'dan fazla azaltmayı hedef alan bir plan çerçevesinde küresel iklimin istikrarlı bir durumda korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
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