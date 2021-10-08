Suudi Arabistan'da su hortumu - Haberler
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Suudi Arabistan'da su hortumu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Suudi Arabistan'da su hortumu Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki yağışların ardından su hortumu meydana geldi.

- Suudi Arabistan'da su hortumu

RİYAD - Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki yağışların ardından su hortumu meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Cizan bölgesinde yağışların ardından su hortumu meydana geldi. Polis, su hortumunun ardından güvenlik gerekçesi ile kıyı şeridini boşalttı. Sahildeki vatandaşlar ise su hortumunu cep telefonları ile kayıt altına aldı. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

Suudi Arabistan'da su hortumu

Suudi Arabistan'da su hortumu

Suudi Arabistan'da su hortumu

Suudi Arabistan'da su hortumu

Suudi Arabistan'da su hortumu
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri
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