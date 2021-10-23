Suudi Arabistan, BM Güvenlik Konseyinin Husilerin saldırılarını kınayan açıklamasından memnun - Haberler
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Suudi Arabistan, BM Güvenlik Konseyinin Husilerin saldırılarını kınayan açıklamasından memnun

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan, BM Güvenlik Konseyinin Husilerin saldırılarını kınayan açıklamasından memnun

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınamasını, Yemen krizinin çözümü için sarf edilen çabalara verilen önemli bir destek olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınamasını, Yemen krizinin çözümü için sarf edilen çabalara verilen önemli bir destek olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nin Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınaması ve tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK'nın Husilerin saldırılarını kınayan açıklamasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi ve bu açıklamanın, üye devletlerin Yemen krizine gösterdiği özel ilgiyi ve bunun siyasi yollardan çözülmesinin ehemmiyetini gösterdiği kaydedildi.

Bakanlık, "BMGK'nın kınaması, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla bölgesel ve uluslararası arenada sarf ettiği çabalara verilen önemli bir destektir." ifadesini kullandı.

BMGK 20 Ekim'deki açıklamasında, Husilerin sınır ötesindeki (Suudi Arabistan) saldırılarını kınamış ve yine Husilerin Marib'deki saldırıları da dahil olmak üzere tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapmıştı.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise 21 Ekim'de, "BMGK'nin, koalisyon güçlerinden yana tavır almasının yeni bir şey olmadığını ve ilk günden beri devam eden bu tarafgirliğin, çatışmaların bunca yıl uzamasına neden olduğunu" ifade etmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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