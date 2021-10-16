Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti

Süt sağım hijyen aparatı dağıtımını eğitimlerle eş zamanlı olarak sürdüren İzmit Belediyesi, Kaynarca Mahallesi'nde süt üreticileriyle bir araya geldi.

İzmit Belediyesi, süt üretiminde kaliteyi ve sütün sağım hijyenini arttırmak için köylerde süt üreticileriyle bir araya gelerek eğitim vermeyi sürdürüyor. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri son olarak Kaynarca Mahallesi'nde süt üreticileriyle buluştu. Süt üreticileri 'süt sığırlarının meme sağlığını korumak', 'çiğ süt üretiminde hijyen' ve 'kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar' konulu eğitimlerini İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personellerinden aldı. Vatandaşların daha kaliteli ve hijyenik koşullarda sütle buluşması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi eğitimlerine devam edecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri