Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti

Süt sağım hijyen aparatı dağıtımını eğitimlerle eş zamanlı olarak sürdüren İzmit Belediyesi, Kaynarca Mahallesi'nde süt üreticileriyle bir araya geldi.

Süt sağım hijyen aparatı dağıtımını eğitimlerle eş zamanlı olarak sürdüren İzmit Belediyesi, Kaynarca Mahallesi'nde süt üreticileriyle bir araya geldi.

İzmit Belediyesi, süt üretiminde kaliteyi ve sütün sağım hijyenini arttırmak için köylerde süt üreticileriyle bir araya gelerek eğitim vermeyi sürdürüyor. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri son olarak Kaynarca Mahallesi'nde süt üreticileriyle buluştu. Süt üreticileri 'süt sığırlarının meme sağlığını korumak', 'çiğ süt üretiminde hijyen' ve 'kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar' konulu eğitimlerini İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personellerinden aldı. Vatandaşların daha kaliteli ve hijyenik koşullarda sütle buluşması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi eğitimlerine devam edecek. - KOCAELİ

Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Koray Aydın Şahap Kavcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Kubilay Aka Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Serdar Aziz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi Kaynarca'da devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:20:09. #1.17#