Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu süt tankerinin devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu süt tankerinin devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Firdanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.G. (51) idaresindeki 16 SG 763 plakalı süt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü S.G., Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü S.G.'nin tedavisi devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı

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Haber: Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı - Haberler
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