Süt kamyoneti yaşlı kadına çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Süt kamyoneti yaşlı kadına çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Süt kamyoneti yaşlı kadına çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde geri manevra yapan süt kamyoneti, aracın arkasındaki yaşlı kadına çarptı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde geri manevra yapan süt kamyoneti, aracın arkasındaki yaşlı kadına çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Ayazören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 K 3618 plakalı aracı ile süt toplayan Eşref K. (37), geri manevra yaptığı esnada aracın arkasında bulunan Alime K. (78) isimli kadına çarptı. Çarpanın şiddetiyle savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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