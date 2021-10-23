Süt fiyatlandırmada yeni dönem başlıyor
Sütte yeni dönem başlıyor.
Sütte yeni dönem başlıyor.
Avrupa uyum yasaları çerçevesinde süt, artık kalitesine göre fiyatlandırılacak.
Pilot bölge olarak ise Bursa'nın Yenişehir ilçesi seçildi.
Ses//00: 37-00: 49 Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, uygulamaya ilişkin bilgiler verdi.
Ses//01: 14-01: 26 NAZİF TUNA - YENİŞEHİR İZNİK SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI
Alınan numuneler İlçe Tarım bakanlığına gönderilecek.
Ses//01: 28-01: 42
Uygulama şimdilik Bursa'nın tamamı, Adapazarı ve Bilecik ilinin tamamını kapsayacak.