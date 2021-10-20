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Sustalı bıçak satan seyyar satıcı gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Sustalı bıçak satan seyyar satıcı gözaltına alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ö.Y. tarafından seyyar tezgahta satılan, bulundurulması ve satışı yasak 20'si sustalı 7'si kelebek 27 bıçağa polis tarafından el konuldu, satıcı gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde  Ö.Y. tarafından seyyar tezgahta satılan, bulundurulması ve satışı yasak 20'si sustalı 7'si kelebek 27 bıçağa polis tarafından el konuldu, satıcı gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği ekipleri, bulundurulması ve satışı yasak olan sustalı ve kelebek tabir edilen bıçakları Ö.Y.'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki seyyar tezgahta sattığını belirledi. Polis, tezgahta satılan 20'si sustalı 7'si kelebek 27 bıçağa el koydu. Gözaltına alınan Ö.Y., hakkında '6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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