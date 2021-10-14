Suşehri Belediyesi her mahalleye çocuk oyun parkı kuruyor

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından her mahalleye çocuk oyun parkı kurulması için çalışma başlatıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların oyun alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlçe genelinde sosyal donatı alanlarının genişletileceğini belirten Yüksel, "Geleceğimizin mimarı olan evlatlarımızın daha iyi ortamlarda eğlenmeleri için her mahalleye bir park çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız." dedi.

Avcılı, Göllüköy ve Cumhuriyet mahallelerinde çocuk oyun parklarının kurulduğunu aktaran Yüksel, "Yalnızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde geniş alana kurulan, içerisinde kamelyalar, jimnastik spor aletleri ve iki adet çocuk oyun grubunun yer aldığı Suzan Eren Millet Bahçemiz de hizmete sunulmuştur. Tabii ki bu çalışmalar yeterli değil, devamı da kısa sürede gelecektir. Gerek ailelerimiz, gerekse çocuklarımız için geniş sosyal donatıların olacağı alanları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.