Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı, sosyal medyada gündem oldu - Haberler
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Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı, sosyal medyada gündem oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kenya'da susayan ineğin yakınlarındaki çeşmeyi boynuzunu kullanarak açarak su içmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kenya'da susayan ineğin yakınlarındaki çeşmeyi boynuzunu kullanarak açarak su içmesi sosyal medyada gündem oldu.

Doğu Afrika'da yer alan Kenya'da susayan ineğin boynuzunu kullanarak açtığı çeşmeden su içtiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ineğin susuzluğunu giderdikten sonra çeşmeyi kapatması üzerine ise ineğin çoğu insandan daha akıllı olduğunu ifade etti. Bazı kullanıcılar ise, ineğin suyun değerini insanlardan daha iyi bildiğini aktardı.

(İHA)

Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı, sosyal medyada gündem oldu

Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı, sosyal medyada gündem oldu

Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı, sosyal medyada gündem oldu

Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı, sosyal medyada gündem oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı, sosyal medyada gündem oldu - Haberler
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