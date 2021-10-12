Survivor 2022 ne zaman? Ekranların en çok izlenen yapımlarından Survivor'un ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Survivor programının yeni sezonu hakkında internette "Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 ne zaman? Survivor 2022 hangi tarihte başlayacak?" soruları araştırılmakta. Survivor 2022 başlangıç tarihi ve detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022 her sezon başladığı gibi Ocak ya da Şubat ayında başlaması bekleniyor. Yeni sezonu için birçok yarışmacı adayı iddia edilen Survivor 2022 tarihi resmi olarak açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak.

SURVİVOR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2022 kadrosunda yer alması için birçok isim gündeme geliyor. Son olarak eski yarışmacıları Barış Murat Yağcı, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kadro için resmi bir açıklama gelmezken, kadro hakkında detayların belli olmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

Haberler.com - Gündem