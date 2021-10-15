Sürüklenen bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı - Haberler
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Sürüklenen bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sürüklenen bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan ve motoru bozularak sürüklenen botun içerisindeki 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan ve motoru bozularak sürüklenen botun içerisindeki 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum'dan lastik bota binen 11 düzensiz göçmen, Yunan adalarına geçmek için yola çıktı. Bodrum açıklarında lastik bota takılan motor arıza yapınca, bot sürüklenmeye başladı. Bunun üzerinde göçmenler yardım talebinde bulundu. İhbarı alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere giderek 11 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

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Haber: Sürüklenen bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı - Haberler
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