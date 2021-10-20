Sürücüsünün başına taşla vurup otomobili çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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Sürücüsünün başına taşla vurup otomobili çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Sürücüsünün başına taşla vurup otomobili çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde durdurdukları otomobilin sürücüsü M.K.'yi (50) başına taşla vurup, yaraladıktan sonra aracı çalan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde durdurdukları otomobilin sürücüsü M.K.'yi (50) başına taşla vurup, yaraladıktan sonra aracı çalan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde Manavgat ilçesinde meydana geldi. S.M. (21), S.A. (16) ve İ.Y. (19), Sarılar Mahallesi'nde durdurdukları 07 ARY 052 plakalı otomobilin sürücüsü M.K.'nın başına taşla vurdu. M.K.'yi indiren şüpheliler, otomobili alarak kaçtı. Şikayet üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, otomobilin Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Aracı kullanan K.E.'nin ifadesinden yola çıkan jandarma, şüphelilerin S.A., İ.Y. ve S.M. olduğunu belirledi.

Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınan S.A. ve İ.Y., dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.E. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil ise sahibi M.K.'ye teslim edildi.

Ekipler, S.M.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Sürücüsünün başına taşla vurup otomobili çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sürücüsünün başına taşla vurup otomobili çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
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