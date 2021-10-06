Sürücülere fren yaptıran kuru yemiş: Çorum leblebisi - Haberler
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Sürücülere fren yaptıran kuru yemiş: Çorum leblebisi

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Sürücülere fren yaptıran kuru yemiş: Çorum leblebisi

Çorum'dan geçen sürücüler, çevre yolunun her iki tarafında bulunan leblebicileri görünce lezzetiyle meşhur leblebisinden almak için mutlaka duraklıyor.

ANKARA (AA) - Çorum'dan geçen sürücüler, çevre yolunun her iki tarafında bulunan leblebicileri görünce lezzetiyle meşhur leblebisinden almak için mutlaka duraklıyor.

Samsun- Ankara kara yolu üzerindeki Çorum'da, yol kenarında leblebi satışı yapan yaklaşık 20 esnafın kümelendiği bölge "Leblebiciler Sitesi" olarak anılıyor.

Tuzsuz leblebinin yanı sıra tatlı, tuzlu, çikolatalı, acılı olmak üzere birçok leblebi çeşidinin satışa sunulduğu bölgede sürücüler, yolculuk sırasında tüketmek, evlerine ya da sevdiklerine hediye olarak götürmek için leblebi alıyor.

"Leblebiciler Sitesi"nde iş yerlerinin önünde kavrulan leblebinin kokusu kara yolundan geçen sürücülere bu lezzetli ve sağlıklı kuru yemiş için fren yaptırıyor.

Yaklaşık 25 yıldır aynı yolda leblebi satan Musa Duyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol boyunca yeni kavrulan leblebinin kokusunun hakim olduğunu söyledi.

Satışlarının önemli bir bölümünü kara yolunu kullanan sürücülere yaptıklarını ifade eden Duyar, insanların hem leblebi aldığını hem de kısa bir mola verdikten sonra yollarına devam ettiğini dile getirdi.

Duyar, Çorum denilince insanların akıllarına leblebi geldiğini belirterek, "Önceden bir kilo alan sonra geçerken daha çok alıyor. Kendileri dışında hediyelik olarak da çok talep görüyoruz. Türkiye'nin birçok iline gidiyor. Yurt dışına da hediyelik olarak gidiyor." dedi.

Tok tutma özelliği dolayısıyla leblebinin tercih edildiğini ifade eden Musa Duyar, "Leblebi yolda atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Yemek için durmak istemeyen acelesi olanlar da tok tuttuğu için leblebi tercih ediyor. Uzun yol yapan, yük çeken sürücüler de mola verecekleri yere kadar leblebiyle atıştırmış oluyorlar. Lokantaları tercih etmeyenler, yağlı yiyeceklerden kaçınanlar ile kilosunu kontrol altında tutmak isteyenler de leblebi satın alıyor." diye konuştu.

"Leblebi almadan geçmiyoruz"

Samsun'dan Ankara'ya dönen Müslüm Ulusoy, "Çorum'un leblebisi meşhur, biliyoruz. Bir anda tabelaları görünce durduk. Leblebiyi ailecek seviyoruz." dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinden Ankara'ya giden Aşir Aygül ise düzenli olarak kullandıkları yoldan leblebi almadan geçmediklerini belirtti.

Aygül, kendileri için kilo ile aldıkları atıştırmalık leblebiyi hediyelik de satın alarak eş dost ve akrabalara ikram ettiklerini aktardı.

Aşir Aygül'ün eşi Minnet Aygül ise Ankara'da yaşadıklarını, memleketleri Amasya'ya gidip gelirken eşiyle mutlaka leblebi satın aldıklarını söyledi.

Sürücülere fren yaptıran kuru yemiş: Çorum leblebisi

Sürücülere fren yaptıran kuru yemiş: Çorum leblebisi

Sürücülere fren yaptıran kuru yemiş: Çorum leblebisi

Sürücülere fren yaptıran kuru yemiş: Çorum leblebisi

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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