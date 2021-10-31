Sürücü, polis memuru çıktı!

KONYA (İHA) - Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat ekiplerince yürütülen ortak çalışmalarda, uyuşturucu nakli yapan kanalların deşifresine yönelik, Konya-Adana yolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Ekiplerin uygulama yaptığı sırada kontrol noktasına giren bir araç durduruldu. Araç sürücüsü, kimlik tespiti yapıldığı sırada uygulama noktasında görevli polis memuruna çarparak kaçmaya başladı.

Araç, kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak kaza yaparak durdu.

Polis ekipleri tarafından sürücü ve eşi yakalandı. Şüpheli araç sürücüsü, bu sırada saldırdığı iki polis memurunu el ve belinden yaraladı.

Araçta yapışan aramada 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Eşi ile birlikte adliyeye sevk edilen zanlının Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli, uyuşturucu ile mücadelede 'Başarı Belgesi' bulunan bir polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli 20 Mart 2019'da uyuşturucu hap sevkiyatı yapan bir aracı, meslektaşı ile uzun uğraşlar sonucu yakalamalarından ötürü dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirilmişti.