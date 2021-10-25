SURİYELİ ÖĞRENCİLER BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN ZEYTİN TOPLADI

HATAY (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bu yıl beşincisi düzenlenen ' Zeytin Toplama Şenliği' kapsamında Suriyeli 800 öğrenci, barış ve kardeşlik için zeytin topladı.

2017 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bu yıl beşinci kez 'Zeytin Toplama Şenliği' düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte çocuklar, halat çekme, yumurta taşıma, çuval koşusu gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Reyhanlı Eğitim Köyü öğrencileri tarafından hazırlanan müzik ve şiir dinletisi ile işaret dili gösterisi, misafirler tarafından ilgiyle takip edildi. Çocukların bakımlarını kendi yaptıkları ağaçların her yıl ilk hasadını toplamaları ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına Reyhanlı Eğitim Köyü içerisindeki 22 dönümlük zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Suriyeli 800 öğrenci ağaçlardan zeytin topladı. Büyük bir heyecanla dallara uzanan çocuklar, daha sonra barış mesajı vermek için güvercin uçurup mutluluk dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

'HER YIL TOPLUYORUZ'

'Minik eller zeytin topluyor' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğin ev sahipliğini yapan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Gülsatar, 'Zeytin toplama şenliğinin geleneksel olarak 5'incisini yaptığımız bir gündeyiz. Bugün barışı sembolize eden ve savaşların durması ve zeytinin çocuklarımızın hayatında barışı sembolize eden bir simge olmasını yerleştirmek için her yıl burada zeytinleri çocuklarımızla beraber topluyoruz' dedi.

Şenliğe katılan Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ise düzenlenen zeytin şenliğinin okula ve ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu. Kaymakam Öztürk, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte dünyada nerde bir zulüm yaşanıyorsa hep yanlarında olduk. Zalime karşı dik durduk. İnşallah bu çocuklarımızda eğitimlerini güzel vaziyette tamamlayıp gerek ülkemizde ve gerekse kendi ülkelerinde hayra, güzele, doğru olana hitap ederler. Şenliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu