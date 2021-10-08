Suriyeli Muhammed protez bacakla hayata tutunacak

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen 5 yaşındaki Muhammed Hüseyin, bir hayırseverin desteğiyle protez bacağa kavuşacak.

Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Sabri ve Fadile çiftinin Türkiye'de dünyaya gelen çocukları Muhammed'in bacağı, henüz 3 yaşındayken diz kapağından itibaren kesildi.

Çocuğun sokakta koltuk değneğiyle koşmaya çalışırken çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği yöneticileri ailesiyle irtibata geçti.

Çocuğun protez ihtiyacını, dernek aracılığıyla bir hayırseverin karşılayacağı belirtildi.

Muhammed, siparişi verilen protez bacağa bir an önce kavuşmayı bekliyor.

"Protez de olsa yürüyebilecek"

Baba Sabri Hüseyin, AA muhabirine, Muhammed'in bacak kemiği eksik dünyaya geldiğini, bu nedenle bacağının bir bölümün kesildiğini söyledi.

Oğlunun protez ihtiyacını karşılamayı dernek aracılığıyla bir hayırseverin üstlendiğini dile getiren Hüseyin, "Çocuğum çok sevindi. Protez de olsa ayakları üzerinde yürüyebilecek." dedi.

Hüseyin, 15 yıldır şeker hastası olduğunu, rahatsızlığından dolayı çalışamadığını belirterek, "2 çocuğum var. Büyüğü Muhammed. Her çocuk gibi dışarda oynamasını, okula gitmesini istiyorum. Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği, hayırseverler bize destek oldu. Sosyal medya üzerinden de birçok hayır duası oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İnşallah Muhammed en kısa zamanda koşar"

Derneğin başkanı Sadettin Kandemir ise Muhammed'i sosyal medyada gördükten sonra aileyi ziyaret ettiklerini anlattı.

Bir hayırsever esnafın protez masraflarını karşılayacağını belirtmesi üzerine harekete geçtiklerini, resmi işlemler konusunda Kaymakamlığın destek olduğunu aktaran Kandemir, şunları kaydetti:

"Mardin kardeşlik ve hoşgörü kenti. Böyle olduğumuz sürece, birbirimize kenetlendiğimiz zaman nice Muhammedler sevinecek, bu toplum ve duyarlı insanlar sayesinde. Dernek olarak sadece aracı olduk ama birçok insanın hayır duası, emeği var. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Muhammed en kısa zamanda koşar."