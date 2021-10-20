Suriyeli muhaliflerin eş başkanı Bahra'ya göre, siyasi uzlaşma sürecini sabote etmek isteyenler var

Suriye Anayasa Komitesi'nde muhalifleri temsil eden eş başkan Hadi el Bahra, Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlediği ve 10 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak, "Suriye'deki siyasi uzlaşma sürecini sabote etmek isteyen bir takım güçlerin olduğu nettir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun üçüncü gününde görüşmeler sona erdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında devam eden toplantılarda bugün iki oturum yapıldı.

Oturumlarda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, "hukukun üstünlüğü"ne dair ilkelerini sundu.

Esed rejimi, STK temsilcileri ve Suriye muhalefetinden anayasanın yazılmasından sorumlu 15'er kişilik "Küçük Grup" üyelerinin katıldığı toplantılar TSİ 17.30'da sona erdi.

Rejim heyeti 18.00, muhalifler ve STK temsilcileri de 18.15'te BM yerleşkesinden ayrıldı.

Görüşmelerin arından dışarıda bekleyen gazetecilere açıklama yapan Bahra, Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri sürerken bugün İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden sivillerin ailelerine taziyelerini iletti.

Bahra, Suriye'de siyasi uzlaşının sağlanması için ateşkesin şart olduğuna dikkati çekerek, "Görüşmelerde bazı üyeler, Suriye krizine ilişkin etkili ülkelerden temsilciler buradayken ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaların artırılması için BM Özel Temsilcisi'ne talepte bulundu." dedi.

Bugünkü saldırıların halihazırda süren görüşmeleri hedef aldığını öne süren Bahra, "Suriye'deki siyasi uzlaşma sürecini sabote etmek isteyen birtakım terörist ve savaş tüccarlığı yapan güçlerin olduğu nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların masaya sunduğu ilkelerin objektif bir şekilde müzakere edildiğinin altını çizen Bahra, "Burada bakan seviyesinde delegeleri bulunan ülkeler var ve hepsi Anayasa Komitesi'nin çalışmaları ile buradan çıkacak sonuçları merak ediyor. Cuma günü son oturumda tarafların gerçek niyeti ortaya çıkacak." diye konuştu.

Açıklamasının ardından Bahra, Özel Temsilci Pedersen yönetiminde Komite'de rejimi temsil eden eş başkan Ahmed Kuzbari ile özel toplantıya gitti.

Suriye Anayasa Komitesi'nin "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" gündemli altıncı turu, yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.

İdlip'in Eriha ilçesinde sabah bir pazar yerini hedef alan rejim güçlerinin saldırısında 10 sivil hayatını kaybetmiş, 35 sivil ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırının, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkati çekmişti.