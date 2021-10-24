SURİYELİ MOZAİK SANATÇISI SANATINI TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜYOR

MERSİN (DHA) - SURİYE'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle 2016'da Mersin'e gelen mozaik sanatçısı Halid Hammadi (54), mesleğini sürdürüyor. 25 yıldır mozaik sanatını icra eden Hammadi, ürünlerini yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Hammadi açtığı kurslarla da kadınlara mozaik sanatını öğretiyor.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan mozaik sanatçısı Halid Hammadi 2016'de ailesiyle Mersin'e göç etti. Merkez Mezitli ilçesinde 25 yıllık sanatını sürdürmek için atölye kuran Hammadi, ürettiği tabloları dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Hammadi açtığı kurslarla kadınlara da mozaik sanatını öğretiyor. Hatay ve Gaziantep'te atölyeler açarak kadınlara mozaik sanatını öğreten Hammadi, atölyesinde 15 kadına kurs veriyor.

KADINLAR MOZAİK SANATINI ÖĞRENİYOR

Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Hammadi, 'Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Mozaik sanatını Suriye'de 20 yıl yaptım. 5 yıl önce ailemle savaş nedeniyle Türkiye'ye geldik. Mozaik sanatını burada sürdürüyorum. Eserlerimi Kanada, Almanya, Amerika gibi ülkelere gönderiyorum. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bunun yanında Hatay, Gaziantep ve Mersin'de atölyeler kurup kurslar açtım. Özellikle kadınlara bu sanatı öğretmeye çalışıyorum' dedi.

Hammadi'nin açtığı kurslarda eğitim alan kadınlar, mozaik sanatını öğrenmekten mutlu olduklarını ifade etti.