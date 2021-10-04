Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
Hatay'da gözaltına alınan iki terör örgütü DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı.
HATAY (AA) - Hatay'da gözaltına alınan iki terör örgütü Deaş şüphelisi serbest bırakıldı.
Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'ndeki sınır hattında hudut birliklerince yakalanan Türk vatandaşı 2 DEAŞ şüphelisi İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesi'ne sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüpheli Y.Y. (19), jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.