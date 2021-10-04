Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ'lı teröristten biri adliyeye sevk edildi
Suriye'den Türkiye'ye kaçak girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan iki DEAŞ mensubundan biri adliyeye sevk edildi.
Suriye'den Türkiye'ye kaçak girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan iki Deaş mensubundan biri adliyeye sevk edildi.
Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'ndeki sınır hattında hudut birliklerince yakalanan Türk vatandaşı 2 DEAŞ'lı terörist İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Yasir A. (20), işlemlerinin ardından Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.
Yasin Y'nin (19) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale
Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı
Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.