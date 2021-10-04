Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ'lı teröristten biri adliyeye sevk edildi

Suriye'den Türkiye'ye kaçak girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan iki Deaş mensubundan biri adliyeye sevk edildi.

Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'ndeki sınır hattında hudut birliklerince yakalanan Türk vatandaşı 2 DEAŞ'lı terörist İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Yasir A. (20), işlemlerinin ardından Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.

Yasin Y'nin (19) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.