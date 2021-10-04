Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ'lı teröristten biri adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ'lı teröristten biri adliyeye sevk edildi

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ'lı teröristten biri adliyeye sevk edildi

Suriye'den Türkiye'ye kaçak girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan iki DEAŞ mensubundan biri adliyeye sevk edildi.

Suriye'den Türkiye'ye kaçak girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan iki Deaş mensubundan biri adliyeye sevk edildi.

Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'ndeki sınır hattında hudut birliklerince yakalanan Türk vatandaşı 2 DEAŞ'lı terörist İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Yasir A. (20), işlemlerinin ardından Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.

Yasin Y'nin (19) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

 Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

 Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gazeteler Seda Sayan Alişan
Spor Güven Yalçın Aykut Kocaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ'lı teröristten biri adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:07:39. #1.11#