Suriye rejiminden İranlı milislere silah sevkiyatı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suriye rejimi, İranlı milislere silah ve mühimmat başta olmak üzere birçok destek sağlıyor.

Suriye'de İranlı milisler tarafından silah deposu ve operasyon merkezi olarak kullanılan iki hedefin haziran ayında düzenlenen hava saldırılarıyla vurulması sonucu zor durumda kalan milislere aradığı destek Suriye rejiminden geldi. Bölgedeki güvenlik kaynakları, rejimin milislere verdiği destek hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde rejim kontrolündeki bölgelerden İranlı milislerin bulunduğu bölgelere doğru ağır araç hareketliliğinde bir artış olduğu bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, bu hareketliliğin sebebinin milislerin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatın rejim tarafından sevk edilmesi olduğunu belirtti. Güvenlik uzmanları, silah ve milis desteği ile Kudüs Gücü üzerinden eğitim ve komuta desteği alan Suriye rejiminin milislere başta silah ve mühimmat olmak üzere her türlü yardımı yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

"Rejimin İranlı milislere silah ve mühimmat başta olmak üzere verdiği her türlü desteği önümüzdeki dönemde de devam ettirmesi bekleniyor"

Güvenlik kaynakları, milislere verilen desteğin devamlılığı hakkında, "Suriye'de 20'den fazla İranlı ve İran destekli milis grubunun bulunduğu, sayıları yaklaşık 150-200 bin olarak tahmin edilen ve Suriye rejimi için savaşan milislerin yalnızca 20-25 bininin rejimin doğrudan kontrolü altında olduğu biliniyor. Suriye ile Lübnan arasında muhaliflerden arındırılmış güvenli bir koridor oluşturmayı hedefleyen İranlı milisler, ele geçirdikleri yerleri rejime teslim etmek yerine kendi kontrolleri altında tutuyor. Lübnan sınırındaki kentler tahliye edilerek İdlib bölgesine gönderiliyor. Rejimin İranlı milislere silah ve mühimmat başta olmak üzere verdiği her türlü desteği önümüzdeki dönemde de devam ettirmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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