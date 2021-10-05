Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 15 günlük "gece sokağa çıkma kısıtlaması" kararı aldı.

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde son dönemde artan Kovid-19 vakalarına karşı yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine, söz konusu bölgelerde 15 gün akşam 19: 00 ile sabah 05: 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını söyledi.

Söz konusu sürenin vakalardaki duruma bağlı olarak uzatılabileceğini vurgulayan Mustafa, "Kısıtlamalar bu akşamdan itibaren yürürlüğe giriyor. Bu süre içerisinde yüz yüze eğitime ara verilecek. Okul ve üniversiteler sadece uzaktan eğitim verecek." dedi.

Tedbirler kapsamında sosyal ve spor etkinliklerine de ara verileceğini ifade eden Mustafa, pazar yerlerinin de kapalı olacağını belirtti.

Mustafa, iş yerlerinin, sağlık kuruluşlarının, marketlerin ve fırınların ise söz konusu kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini söyledi.

Bölge halkı aşı olmaya davet eden Mustafa, Koıvid-19 ile mücadelede maske takma ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.

Suriye Geçici Hükümetinin verilerine göre, 20 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus, Bab ve Afrin ilçeleri ile İdlib ve çevresindeki bölgelerde 331 kişinin testi pozitif çıkarken, bu rakam son 1 haftadır günlük ortalama bin civarında seyrediyor.