Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde halk Esed rejimi ve Rusya'yı protesto etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde halk Esed rejimi ve Rusya'yı protesto etti

AA / Eşref Musa - Haberler | Güncel
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde halk Esed rejimi ve Rusya'yı protesto etti

TEL Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Deyrizor ilindeki halk, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'yı protesto ederek İdlib'e destek gösterisi düzenledi.

TEL Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Deyrizor ilindeki halk, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'yı protesto ederek İdlib'e destek gösterisi düzenledi.

AA'nın bölgedeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Deyrizor'un batı kırsalında Cıneyne ve Hisan köyündeki halk, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleriyle Rusya'yı protesto etti.

Cuma namazı sonrası toplanan halk, İdlib halkına destek mesajları yazılı dövizler taşıdı.

Bölge halkı rejim ve Rus konvoyunun geçişine izin vermedi

Öte yandan, Esed rejimi ile Rus ordusuna ait konvoy, dün Fırat Nehrin batısından YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere geçmeye çalıştı.

Ancak bölge halkı, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri hedef almasına sessiz kalan Rusya'yı protesto etmek için konvoyun girişini engelledi.

AA / Eşref Musa - Son Dakika Haberleri
ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

 YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı

YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı

 Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü

Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title