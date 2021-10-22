Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde halk Esed rejimi ve Rusya'yı protesto etti

TEL Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Deyrizor ilindeki halk, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'yı protesto ederek İdlib'e destek gösterisi düzenledi.

AA'nın bölgedeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Deyrizor'un batı kırsalında Cıneyne ve Hisan köyündeki halk, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleriyle Rusya'yı protesto etti.

Cuma namazı sonrası toplanan halk, İdlib halkına destek mesajları yazılı dövizler taşıdı.

Bölge halkı rejim ve Rus konvoyunun geçişine izin vermedi

Öte yandan, Esed rejimi ile Rus ordusuna ait konvoy, dün Fırat Nehrin batısından YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere geçmeye çalıştı.

Ancak bölge halkı, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri hedef almasına sessiz kalan Rusya'yı protesto etmek için konvoyun girişini engelledi.