Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan araçta kaçak sigara bulundu
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir aracı şüphe üzerine X-ray cihazından geçirdi.
Aracın bazı yerlerinde yoğunluk olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri