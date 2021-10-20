Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan araçta kaçak sigara bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan araçta kaçak sigara bulundu

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan araçta kaçak sigara bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir aracı şüphe üzerine X-ray cihazından geçirdi.

Aracın bazı yerlerinde yoğunluk olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
Esed rejiminin İdlib'de pazar yerine saldırısında 10 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerine saldırısında 10 sivil öldü

 Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla buluştu

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla buluştu

 Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title