'Suriye'den Saldırılarda ABD ve Rusya da Sorumlu' - Haberler
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"Suriye'den Saldırılarda ABD ve Rusya da Sorumlu"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye topraklarından Türkiye'ye yapılan saldırılarda ABD ve Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu çünkü iki ülkenin de Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye topraklarından Türkiye'ye yapılan saldırılarda ABD ve Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu çünkü iki ülkenin de Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

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 Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir'

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"
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Haber: 'Suriye'den Saldırılarda ABD ve Rusya da Sorumlu' - Haberler
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