"Suriye'den Saldırılarda ABD ve Rusya da Sorumlu"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye topraklarından Türkiye'ye yapılan saldırılarda ABD ve Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu çünkü iki ülkenin de Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye topraklarından Türkiye'ye yapılan saldırılarda ABD ve Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu çünkü iki ülkenin de Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi
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ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"