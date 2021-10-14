"Suriye'den Saldırılarda ABD ve Rusya da Sorumlu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye topraklarından Türkiye'ye yapılan saldırılarda ABD ve Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu çünkü iki ülkenin de Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi

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