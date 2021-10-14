Suriye'den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Suriye'den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

SURİYE'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı'nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

SURİYE'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı'nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na giriş yapan otomobili şüphe üzerine durdudu. Yapılan aramada otomobilin stepne ve çamurluk gibi kısımlarına gizlenmiş 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi. Bıçak ile muştalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobili sürücüsünü gözaltına aldı.


Suriye'den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

Suriye'den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

Suriye'den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular

 ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suriye'den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:55:01. #1.17#