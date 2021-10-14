Suriye'den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

SURİYE'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı'nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na giriş yapan otomobili şüphe üzerine durdudu. Yapılan aramada otomobilin stepne ve çamurluk gibi kısımlarına gizlenmiş 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi. Bıçak ile muştalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobili sürücüsünü gözaltına aldı.