Suriye'deki rejimin lideri Esed, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Haberler
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Suriye'deki rejimin lideri Esed, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Suriye'deki rejimin lideri Esed, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

ABU Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı.

ABU Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Suriye'deki rejimin lideri Esed, Veliaht Prens bin Zayid ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye ve bölgedeki son gelişmeler de konuşuldu.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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