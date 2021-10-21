Suriye Anayasa Komitesinin 6. tur toplantılarında dördüncü gün tamamlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 6. turu kapsamında dördüncü gün görüşmeleri bitti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen başkanlığında devam eden toplantılarda bugün iki oturum yapıldı.

Komitenin muhalefeti temsil eden Eş Başkanı Hadi el Bahra, BM yerleşkesinden ayrıldıktan sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, altıncı tur görüşmelerini değerlendirdi.

Bahra, "Şu an hiçbir tarafın ciddiyeti hakkında hüküm veremeyiz. Son oturumu bekleyeceğiz. Cuma günü tüm tarafların niyeti belli olacak ve şimdiye kadar gösterilen çabaların bir uzlaşıyla mı yoksa zaman kaybıyla mı sonuçlanacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye Anayasa Komitesinin 6. tur toplantıları yarın sona erecek.

Toplantının sonunda Pedersen, çıkan sonuçlara dair bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenleyecek.

6. tur toplantılarının ana gündemi "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" olarak belirlenmişti.