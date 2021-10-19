Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ikinci gün toplantıları, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında başladı.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri, dün başlayan görüşmelerde tek oturum yapmıştı.

İkinci gün toplantıları için Komitede muhalifleri ve STK'leri temsil eden üyeler, TSİ 10.30'da, rejim heyeti ise 10.40'da BM yerleşkesine giriş yaptı.

Taraflar, giriş kapısında bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Ana gündem, yeni Suriye anayasasın taslağının hazırlanması

Özel Temsilci Pedersen başkanlığında devam eden görüşmelerde bugün, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum düzenlenecek.

Altıncı tur toplantılarının ana gündemi, "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" olarak belirlenmişti.

Özel Temsilci Pedersen, pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslağı hazırlama sürecine başlamamız." ifadesini kullanmıştı.

Suriye Anayasa Komitesinin altıncı turu cuma günü sona erecek.

5'inci turda rejim uzlaşmaz tavır sergilemişti

50 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde 5 tur görüşme gerçekleştirmişti.

Suriye Anayasa Komitesinin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci tur görüşmelerinde taraflar ilk kez anayasanın içeriğine odaklanarak yazım aşamasına geçmeyi hedefliyordu. Fakat Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavırlarını sürdürmesi süreci tıkamıştı.

Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin iki eş başkana sahip olması dikkati çekiyor.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.